Previsioni meteo di oggi, 29 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 29 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 29 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 29 ottobre 2019 | NORD

Al Nord Italia, la giornata di oggi sarà caratterizzata da molte nubi su tutte le regioni. Ci saranno anche rovesci sparsi, soprattutto al Nord-Ovest, che nel pomeriggio tenderanno ad attenuarsi su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. A sera, infine, attesa un’intensificazione delle precipitazioni su Levante ligure ed Emilia-Romagna.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia, il cielo sarà parzialmente nuvoloso su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. In queste regioni, non mancheranno piogge e rovesci, sparsi soprattutto nella zona centro-settentrionale della Toscana. In serata, poi, il meteo annuncia un’intensificazione delle piogge sull’alta Toscana. Sul resto del Centro Italia, invece, cielo velato con nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Locali rovesci sull’area settentrionale delle Marche.

Previsioni meteo oggi martedì 29 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud ci saranno nuvole compatte in Campania, Sicilia e sulle coste tirreniche di Basilicata e Calabria. Qui sono attese anche occasionali, deboli piogge. Altrove cielo nuvoloso o velato, senza rischio di precipitazioni.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in rialzo sulla pianura padana e in Toscana centro-settentrionale, come anche nelle aree interne della Calabria. In diminuzione invece quelle di Alpi, Prealpi, Campania, Lazio e Sardegna centro-settentrionale. Nessuna variazione prevista nel resto della penisola.

Per quanto riguarda le temperature massime, ci sarà un calo su tutto il Nord, ma anche sulla dorsale appenninica e su Campania e Lazio centro-meridionale. Stabili le temperature altrove.

Previsioni meteo oggi martedì 29 ottobre 2019 | VENTI

I venti saranno da moderati a forti di bora, soprattutto nelle ore serali, lungo le coste adriatiche settentrionali. Da deboli a moderati su Sardegna, coste tirreniche centrali, Campania e pianura padana e deboli variabili altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, sarà poco mosso l’Adriatico settentrionale, con graduale aumento del moto ondoso in serata. Mosso lo stretto di Sicilia, mentre saranno poco mossi gli altri bacini.

