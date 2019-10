Previsioni meteo di oggi, 22 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 22 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 22 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 22 ottobre 2019 | NORD

Al Nord continua il maltempo specie sulle regioni occidentali e la parte Ovest della Lombardia con precipitazioni a carattere di temporale o rovescio piuttosto diffuse. Nel pomeriggio attesa una attenuazione dei fenomeni con schiarite su Valle d’Aosta, Alto Piemonte e Lombardia centro-settentrionale. Nuvolosità stratificata su Emilia-Romagna, il resto della Lombardia e il Triveneto, in miglioramento dalla tarda mattinata su Bassa Lombardia e Nord-Est.

Dense e locali foschie al primo mattino con locali banchi di nebbia e in nottata sulla Pianura padano-veneta.

CENTRO E SARDEGNA

Nubi compatte sulla Sardegna orientale e meridionale con possibili deboli piogge. Cielo velato altrove, con annuvolamenti consistenti nel pomeriggio lungo le coste e nell’entroterra marchigiano.

Previsioni meteo oggi martedì 22 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia bel tempo ovunque, con annuvolamenti isolati al mattino sulle coste adriatiche della Puglia e sulla Sicilia sudorientale.

TEMPERATURE

Temperature in calo su Pianura padano-veneta, appennino emiliano-romagnolo, coste toscane, rilievi sardi e Sicilia tirrenica. Stabili altrove. Massime in calo su Emilia-Romagna, Sardegna centro-orientale, Marche settentrionali, Molise, Puglia, rilievi della Basilicata e Sicilia Sud-orientale. In aumento su Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte del Nord, Lombardia centro-settentrionale, Triveneto, Toscana, Umbria settentrionale e alto Lazio. Stazionarie altrove.

Previsioni meteo oggi martedì 22 ottobre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Maltempo, nubifragio a Milano: città allagata. In Liguria allerta arancione Le previsioni del meteo in Italia per oggi, lunedì 21 ottobre 2019 Le previsioni meteo del 20 ottobre

Venti forti con raffiche di burrasca sulla Sardegna, moderati sulla Liguria. Deboli sulla Sicilia, variabili altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, molto mosso o agitato il Mare e il canale di Sardegna; mossi o molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno meridionale e lo stretto di Sicilia. Mossi il Tirreno settentrionale, poco mossi i restanti bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA