Previsioni meteo di oggi, 21 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 21 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi lunedì 21 ottobre 2019 | NORD

Maltempo diffuso su Lombardia, Emilia, zone appenniniche e Trentino, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, più intense su Piemonte e Liguria. Nuvolosità piuttosto stratificata sul restante Triveneto; cielo sereno o poco nuvoloso sulla Romagna.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvolosità compatta sulla zona a Nord della Toscana, con piogge, rovesci e temporali a tratti anche intensi, ma in graduale attenuamento dal pomeriggio. Sole diffuso sulle restanti regioni, dove si registra qualche nuvola alta di passaggio poco significativa.

Qualche annuvolamento più consistente sulle coste della Toscana e sulla Sardegna orientale, con possibili deboli piogge su quest’ultima a fine giornata.

Previsioni meteo oggi lunedì 21 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud bel tempo ovunque, con leggeri annuvolamenti al mattino sulla Sicilia meridionale e sulle coste ioniche.

TEMPERATURE

Minime stazionarie su Piemonte, Veneto centro-settentrionale, Friuli, isole maggiori, coste adriatiche centrali e regioni ioniche. Temperature in aumento sulle restanti regioni. Massime in rialzo su Ponente ligure, Emilia-Romagna, Molise occidentale, Campania e Basilicata tirrenica. In calo su Trentino, Veneto centro-settentrionale e Sardegna. Stabili altrove.

Previsioni meteo oggi lunedì 21 ottobre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni meteo del 20 ottobre Le previsioni del meteo in Italia per oggi, sabato 19 ottobre 2019 Meteo weekend, torna il caldo estivo in ottobre: a Roma 28 gradi

Venti da deboli a moderati su Pianura Padana, Liguria e Sardegna; deboli sul resto d’italia con rinforzi lungo le coste tirreniche centrali.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, saranno mossi o molto mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno e quello intorno alla Sardegna. Mosso lo stretto di Sicilia. Poco mossi i restanti bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA