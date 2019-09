Previsioni meteo di oggi, 19 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 19 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 19 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 19 settembre 2019 | NORD

Nubi compatte sulle aree del Nord, in particolare su Alpi e aree prealpine, con possibili rovesci ma di debole intensità. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Settentrione.

Previsioni meteo oggi giovedì 19 settembre 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Al mattino cielo molto nuvoloso sulle regioni peninsulari, con rovesci e temporali sparsi, più intensi sul versante adriatico. La nuvolosità sarà in diminuzione a partire dal pomeriggio, con attenuazione dei fenomeni su Toscana, Umbria, Marche e a partire dalla serata anche lungo le coste abruzzesi e sul Lazio settentrionale. In Sardegna cielo poco nuvoloso, con annuvolamenti compatti sull’area orientale, dove saranno possibili rovesci occasionali.

SUD E SICILIA

Nuvolosità, possibili rovesci e temporali occasionali su Calabria meridionale e Sicilia, in miglioramento a partire dalla serata. Sul resto del Sud nubi compatte con precipitazioni a carattere di rovescio e temporali, più diffuse su Molise, Puglia e Basilicata, in attenuazione dalla sera.

Previsioni meteo oggi giovedì 19 settembre 2019 | TEMPERATURE

Nella giornata di oggi 19 settembre 2019 temperature minime in calo al Nord, sulla Sardegna e le regioni centrali adriatiche, in aumento sulle regioni tirreniche peninsulari e la Sicilia, senza variazioni altrove. Le massime in aumento su Pianura padana orientale, stazionarie lungo le aree costiere tirreniche meridionali, in calo altrove, in particolare sulle regioni centrali adriatiche e l’Umbria.

VENTI

Venti moderati sulla Pianura Padana, regioni centrali e meridionali insulari. Da deboli a moderati sulla Liguria, deboli altrove.

Previsioni meteo oggi giovedì 19 settembre 2019 | MARI

Mossi o molto mossi il Mar Ligure e l’alto Adriatico, mosso il restante Adriatico. Poco mossi i restanti bacini.

