Previsioni meteo di oggi, 18 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 18 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi lunedì 18 novembre 2019 | NORD

Al nord prevista nuvolosità sparsa più consistente sulle aree alpine e prealpine con associati rovesci sparsi. Dal pomeriggio peggioramento su Liguria ed Emilia Romagna con rovesci diffusi in particolare durante la serata, in estensione su Piemonte orientale, Lombardia e Triveneto. Precipitazioni a carattere nevoso sopra i mille metri su Trentino Alto Adige, alpi venete ed appennino.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro Italia previste nubi compatte sulle regioni tirreniche e Umbria con rovesci sparsi, più diffusi ed anche sotto forma di temporale su Sardegna e coste peninsulari. Da pomeriggio intensificazione dei fenomeni anche sulle aree interne peninsulari, di forte intensità sull’area settentrionale della Toscana. Quota neve sull’appennino toscano a mille metri. Sul versante adriatico previsti addensamenti compatti, meno consistenti lungo le coste, con occasionali rovesci a ridosso delle aree appenniniche.

Previsioni meteo oggi lunedì 18 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Addensamenti compatti sulla Campania con rovesci sparsi ed occasionali temporali, in particolare lungo le coste. In serata attesi miglioramenti. Sul resto del sud Italia al mattino nuvolosità sparsa con locali addensamenti compatti lungo le aree tirreniche e sulle aree interne del Molise con associati rovesci. Durante il pomeriggio: cielo velato.

TEMPERATURE

Temperature minime stazionare sulla Sardegna, pianura piemontese ed Emilia Romagna centro-occidentale. In generale calo sul resto della penisola, più marcato sul restante centro-sud. Massime in rialzo su Lombardia, Sardegna, Sicilia, Marche, Abruzzo, Molise e Campania. In lieve calo sulle altre zone.

Previsioni meteo oggi lunedì 18 novembre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, domenica 17 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, sabato 16 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, venerdì 15 novembre 2019

Venti da moderati a temporaneamente forti da sud sulla Sardegna. Moderati da nord sulla Liguria. Deboli da est sulla pianura padana. Deboli di direzione variabile sul resto del nord Italia. Da deboli a moderati meridionali altrove. Previsti rinforzi lugno le coste tirreniche.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, previsti da molto mossi a localmente agitati il mare e il canale di Sardegna. Dalla sera anche Tirreno e Stretto di Sicilia. Mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale. Molto mossi i restanti bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA