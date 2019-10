Previsioni meteo di oggi, 10 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 10 ottobre 2019 | NORD

La giornata di oggi, secondo le previsioni del meteo, è all’insegna di qualche annuvolamento soprattutto sulla Pianura Padana. Nuvolosità più consistente soprattutto a ridosso dell’arco alpino. Sul resto del Settentrione cielo sereno, a parte qualche qualche velatura estesa sulle regioni occidentali.

CENTRO E SARDEGNA

In Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso. Nubi sparse, anche piuttosto compatte, sulle regioni peninsulari, con possibili piovaschi lungo i rilievi appenninici. Ampie schiarite a partire dal pomeriggio su Lazio, Umbria e Toscana.

Previsioni meteo oggi giovedì 10 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud Italia, instabilità soprattutto su Puglia meridionale, zone ioniche di Sicilia e Calabria centro-meridionale, con possibili rovesci e temporali isolati. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

TEMPERATURE

Minime in calo al Nord-Ovest e in aumento sul resto del Paese. Massime in rialzo su gran parte d’Italia, specie al Nord.

Previsioni meteo oggi giovedì 10 ottobre 2019 | VENTI

Venti moderati da Oriente sulla Sicilia e Calabria ionica. Moderati sulla Sardegna con rinforzi dal pomeriggio. Deboli o variabili altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, mari molto mossi sullo Ionio e il Mar di Sardegna, con attenuazione del moto ondoso specie su quest’ultimo con il passare delle ore. Mossi o molto mossi lo stretto di Sicilia, il Tirreno centrale e il Mar Ligure. Poco mossi i restanti bacini.

