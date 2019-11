Previsioni meteo di oggi, 10 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 10 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 10 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi domenica 10 novembre 2019 | NORD

Sarà una domenica di nubi fitte sul Piemonte centro-meridionale, sul Levante ligure e sui rilievi emiliani. In queste zone sono attese anche deboli piogge o rovesci associati, che si attenueranno solo in serata. Sul Piemonte sud-occidentale, inoltre, oltre gli 800-900 metri già nel pomeriggio tornerà a cadere la neve. Sul resto del Nord Italia, invece, si attende cielo poco nuvoloso o velato. Banchi di nebbia, sia al primo mattino che al tramonto, sulle aree pianeggianti.

CENTRO E SARDEGNA

In Sardegna si attende un rapido aumento della nuvolosità già in mattinata, con rovesci e temporali diffusi fin dalle prime ore del mattino. Si attendono piogge intense anche sulle coste occidentali del Centro Italia. Sul resto dell’area, invece, nuvolosità irregolare e a tratti intensa con piogge e rovesci pomeridiani sulle aree tirreniche di Toscana e Lazio.

Previsioni meteo oggi domenica 10 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Per quanto riguarda il Sud Italia, invece, fin dal mattino ci saranno molte nuvole su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche. In queste zone si attendono anche diversi rovesci e temporali diffusi. Le condizioni meteo, nelle suddette regioni, miglioreranno solo nel pomeriggio e in serata. Sul resto del Sud Italia, invece, si attende cielo parzialmente nuvoloso, anche se in serata non mancheranno piogge su Campania, bassa Calabria e Sicilia.

TEMPERATURE

Nella giornata di oggi non si registreranno grosse variazioni nelle temperature minime sulla pianura piemontese e lombarda e su Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. In calo le colonnine di mercurio altrove, soprattutto su Trentino e Veneto settentrionale.

Per quanto riguarda le massime, saranno in diminuzione su Piemonte, Liguria centro-occidentale, rilievi lombardi ed emiliani, Trentino, Marche, Salento e Calabria. In lieve aumento, invece, sulle coste campane e senza variazioni di rilievo altrove.

Previsioni meteo oggi domenica 10 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno forti in direzione sud-occidentale sulla Sardegna, mentre lungo le coste tirreniche saranno da moderati a forti meridionali. Deboli invece sul resto della penisola.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare di Sardegna sarà da agitato a molto agitato, mentre il canale di Sardegna sarà agitato. Da molto mossi ad agitati il mar Ligure e il Tirreno occidentale. Da mosso a molto mosso lo Ionio meridionale, mentre l’Adriatico sarà da poco mosso a mosso.

