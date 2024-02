Meteo, è già primavera: temperature fino a 12 gradi oltre la media sulle Alpi

Un febbraio con temperature primaverili, dopo il caldo record degli scorsi mesi. È il quadro che emerge dalle previsioni del sito ilmeteo.it per i prossimi giorni, in cui le massime saliranno fino a 12 gradi sopra la media sulle Alpi e fino a 8-9 gradi oltre la media su versante adriatico e in Sardegna. Questo dopo il caldo registrato a gennaio, l’ottavo mese consecutivo in cui a livello globale è stato infranto il record mensile.

Secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione di ilmeteo, l’alta pressione porterà una situazione stabile e soleggiata ma causerà l’accumulo di umidità e smog in Val Padana mentre in pianura le nebbie diventeranno più frequenti e persistenti. Bel tempo sugli Appennini e sulle Alpi, dove lo zero termico arriverà a 3300 metri. Il tempo sarà soleggiato fino a venerdì, poi nel fine settimana è previsto il passaggio di un intenso ammasso nuvoloso su molte regioni, che però non darà luogo a precipitazioni significative.