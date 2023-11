Meteo, arriva la prima ondata di freddo della stagione: temperature a picco su tutta l’Italia

Dopo il caldo anomalo degli ultimi mesi nel fine settimana arriverà il primo lungo periodo di freddo della stagione. Per almeno 10 giorni, secondo ilmeteo.it, su gran parte d’Italia le temperature rimarranno al di sotto della media stagionale. Sarebbe la prima volta quest’anno.

L’arrivo del freddo è previsto per sabato 25 novembre, con un drastico calo delle temperature almeno fino all’8 dicembre. Prima di allora sono previste piogge a tratti intense sul medio Adriatico e a sud. In particolare, per la prossima notte, sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia. In Abruzzo e in Molise la neve potrebbe cadere anche in alta collina, fino ai 1000 metri.

Nel periodo che porterà alla prima settimana di dicembre sono previste minime di -1 gradi a Milano (con massime di 5/6 gradi), Bologna e Firenze (con massime di circa 7 gradi), mentre a Roma le temperature scenderanno fino allo zero, con massime di 9 gradi. Tra Bologna e Firenze non si esclude qualche nevicata.