Meteo, continuano le temperature record: “Il 2022 sarà l’anno più caldo dal 1800”

Più che un’ottobrata, il caldo dei prossimi giorni rischia di ricordare quello dei mesi estivi. Nel fine settimana, il ritorno dell’anticiclone africano potrebbe infatti portare le temperature oltre i 33-34 gradi all’ombra in Sardegna e in Sicilia. Un caldo che confermerebbe il 2022 come l’anno più caldo negli ultimi 222 anni, come indicano i dati da gennaio a settembre. Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito Il Meteo, secondo cui la “ottobrata bis” dei prossimi giorni si dividerà in due fasi. Nella prima, le temperature più alte si registreranno a Olbia e Oristano con 28°, a Roma e Bolzano con circa 26°, mentre a Milano si raggiungeranno i 24°, “circa 6/7 punti oltre la media climatologica”. La seconda fase, preceduta da qualche pioggia al Nord e su parte del Centro venerdì, vedrà nel fine settimana un’ulteriore impennata delle temperature.

“A livello italiano, analizzando i dati dalle Alpi alla Sicilia, non troviamo un mese di Ottobre con un caldo così persistente nella storia recente”, ha detto Tedici, ricordando che temperature simili sono state registrate in passato solo su brevi periodi. Quest’ondata di calore invece sarà la prima a investire tutta l’Italia a soli 5 giorni di distanza dalla prima ottobrata da record.

Il caldo non finirà con il fine settimana. L’anticiclone (noto anche come “Scipione l’Africano”) favorirà un’altra fase calda anche per la prossima settimana, che potrebbe durare fino a fine mese per il centrosud. Anche successivamente, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche prevede inoltre un novembre al di sopra delle medie per il periodo.