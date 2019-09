Meteo, caldo anomalo: ondata di calore di fine estate sull’Italia

Secondo le ultime previsioni meteo, un’ondata di caldo anomalo di fine estate sta imperversando su tutta l’Italia. E questa ondata di calore potrebbe durare almeno fino a martedì, con temperature massime previste fino a 30 gradi, 4-5 in più della media.

Per i meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, “fino a martedì il caldo di matrice africana occuperà stabilmente l’Italia, garantendo in tutte le nostre regioni prevalenza di tempo bello e stabile, con temperature in crescita e in generale di qualche grado al di sopra delle medie stagionali”.

Il meteo “nel fine settimana – spiegano – sarà caratterizzato da giornate in prevalenza soleggiate e caratterizzate da caldo estivo, comunque senza picchi eccessivi”. Per il meteo dell’Aeronautica militare segnala caldo e sole ovunque sul Paese, con qualche

L’ondata di calore registrata dal meteo prevede temperature che saranno per lo più comprese fra 25 e 30 gradi, con qualche picco di 31-32 gradi. Il caldo potrebbe intensificarsi tra lunedì e martedì, specie al Centrosud, mentre nella parte centrale della prossima settimana sono attese correnti più instabili e relativamente più fresche”.

Proseguirà dunque la fase meteo caratterizzata da assenza di piogge, salvo la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano che tornerà a interessare i settori alpini.

D’altronde, il mese di settembre di solito è caratterizzato da un’instabilità meteo e non si può confidare su un prolungato periodo di stabilità atmosferica: ecco infatti che all’orizzonte si intravedono le prime perturbazioni che arriveranno presto.

