Meteo, arriva l’inverno rigido: in settimana venti gelidi e neve a basse quote

Preparate cappotti, guanti e sciarpe. La settimana in arrivo sarà infatti caratterizzata dal freddo intenso, dopo le miti temperature registrate in queste ultime 24 ore. Sono in arrivo venti gelidi e nevicate a bassa quota. Si tratta di masse d’aria provenienti dalle fredde terre del Nordest europeo, le quali, dopo un lungo viaggio, si riversano nel cuore del Mediterraneo sotto forma di venti di maestrale sul versante tirrenico e di bora e grecale su quello adriatico.

Già questa domenica è caratterizzata da temperature in picchiata. Al Centro-nord le schiarite notturne hanno contribuito a una maggiore dispersione del calore nell’atmosfera, facendo scendere le temperature di alcuni gradi sotto lo zero. Ciò è accaduto non solo in montagna, ma anche in molte zone della Valle Padana, specialmente su quella occidentale.

Nonostante un discreto soleggiamento al Nord e sul versante tirrenico, saranno i gelidi venti settentrionali a farci percepire maggiormente la sensazione di freddo. Invece, sui versanti medio e basso adriatici, e in alcune zone del Sud, i cieli saranno più coperti da nubi. In queste regioni potrebbe esserci anche qualche isolato rovescio. Con possibili nevicate a quote basse, come ad esempio lungo il segmento adriatico marchigiano, molisano e nell’area garganica della Puglia.

Un teso maestrale soffierà sulla Sardegna e sul comparto del basso Tirreno. Raffiche gelide di bora e grecale invece sul distretto adriatico e su parte del Nord. Una settimana dunque tipicamente invernale, con l’arrivo anche di qualche nevicata fino in pianura. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato allerta arancione su Pianura modenese in Emilia-Romagna e allerta gialla per alcuni settori di Lombardia, Veneto, Molise e Puglia.