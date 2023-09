Meteo, allerta maltempo in quattro regioni. Ma domenica torna l’estate

Sull’Itala torna il maltempo. In arrivo precipitazioni in particolare al Nord. Per la giornata di oggi, 16 settembre, è stata quindi diramata l’allerta gialla in quattro regioni: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria. Ieri nel Milanese un violento temporale ha causato l’esondazione del Seveso, l’allagamento di sottopassi e nuove cadute di alberi. Un breve ma intenso nubifragio si è abbattuto anche su Forlì. Ma già domani, domenica 17 settembre, cambierà tutto, e tornerà l’estate su tutto il Paese.

Il transito di una perturbazione di origine atlantica determinerà, dalle prime ore di sabato, un peggioramento delle condizioni meteorologiche su parte delle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha decretato l’allerta gialla.

L’avviso prevede dalle prime ore di sabato 16 settembre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Piemonte e sulla Liguria, in estensione all’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta gialla su parte del Piemonte e sull’intero territorio di Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. Come detto da domenica tornerà l’estate e il caldo con picchi di anche 40 gradi in alcune zone del Paese.