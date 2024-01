Caldo anomalo in arrivo sull’Italia: temperature anche sopra i 20 gradi

Sull’Italia è in arrivo un anticiclone nordafricano che farà salire le temperature fino a 10-12 gradi oltre la media del periodo. Nei prossimi giorni le previsioni meteo annunciano più di 10 gradi in Val Padana, più di 15 gradi al Centro e addirittura più di 20 gradi al Sud e sulle Isole.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito Ilmeteo.it, l’ondata di caldo anomalo è attesa a partire da mercoledì 24 gennaio e dovrebbe estendersi almeno fino alla fine del mese, compresi i famosi Giorni della Merla (29-30-31), noti come i più freddi dell’anno.

Farà caldo in particolare in montagna e al Centro-Sud, mentre al Nord, soprattutto al Nord-Est, le temperature saranno leggermente inferiori a causa di nebbie notturne e di foschie anche persistenti durante il giorno.

In particolare, il picco dell’anticiclone è atteso tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, quando addirittura lo zero termico si porterà fino a 3.900 metri, una quota tipica di fine giugno-inizio luglio. Brutte notizie, insomma, per chi aveva in programma di passare qualche giorno sulle piste da sci.

Nei prossimi giorni i cieli saranno in prevalenza azzurri e i termometri nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio potrebbero registrare picchi prossimi ai 20 gradi, in particolare al Sud e nelle due Isole Maggiori.

Ma tra sabato 27 e domenica 28, soprattutto sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro, si dovrà fare i conti con l’altra faccia delle alte pressioni invernali: le nebbie. Con questa stabilità atmosferica e la calma di venti la visibilità potrà ridursi al primo mattino e dopo il tramonto.

Per dei possibili cambiamenti sarà necessario attendere i primi giorni di Febbraio, ma al momento si tratta solo di ipotesi.