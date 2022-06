Zaniolo ha una nuova fidanzata? Fotografato insieme ad una hair-stylist a Ponza

Nuova fidanzata per Zaniolo? Il calciatore della Roma qualche settimana fa è stato immortalato dai paparazzi nelle vesti di papà tenerissimo e poi single sullo yacht insieme a un’avvenente hair-stylist. A fotografarlo è stato il settimanale “Chi” al largo di Ponza dove il giocatore si trovava con una combriccola di amici tra cui una bella ragazza mora. Lei gli spalmava la crema solare e lui la abbracciava. Amici o qualcosa di più?

Chi è

La ragazza avvistata in barca con Zaniolo si chiama Kejdis Bardhi. Stando anche al suo profilo Instagram, seguito da oltre 12mila follower, ha 28 anni ed è una hair stylist, specializzata in extencion. Tra le sue storie in evidenza, ci sono alcuni scatti della scorsa settimana che la ritraggono già in vacanza sull’isola romana di Ponza, la stessa dove è stata avvistata proprio in compagnia di Zaniolo.