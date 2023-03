Wilma Facchinetti preoccupata sui social: la figlia Lavinia ha la febbre a 40 da 20 giorni

Wilma Facchinetti preoccupata: la figlia Lavinia con la febbre a 40 da 20 giorni

Wilma Facchinetti è molto peroccupata per lo stato di salute della figlia Lavinia. La piccola, 7 anni conpiuti l’8 marzo, ha la febbre molto alta dal 18 febbraio.

“Febbre a 40 dal 18 febbraio con remissione di 4 giorni settimana scorsa”, ha scritto l’influencer sui social. La Facchinetti ha spiegato che Lavinia ha di nuovo la febbre alta dopo 4 giorni di pausa. La bambina è stata sottoposta a diversi esami che hanno escluso opzioni come Covid, influenza australiana, virus dell’influenza B e virus respiratorio sinciziale umano.

Eppure, la febbre non vuole saperne di abbassarsi, ormai d 20 giorni. Per questo, questa mattina, Wilma Facchinetti è andata in clinica con Lavinia per fare gli esami del sangue e provare ad avere una diagnosi.

Per aggiornare i suoi followers, Wilma ha condiviso una foto della figlia con scritto: “La radiografia del torace ha indicato una leggera bronchite. L’urina invece è ok».