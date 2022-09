Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: l’annuncio su Instagram

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Dopo un anno di crisi, pettegolezzi, presunti tradimenti e tante smentite, la showgirl argentina e il calciatore ex Inter e Psg hanno preso la loro decisione. Dopo 8 anni di matrimonio i due hanno avviato il procedimento per la separazione. E a dare la notizia è stata Wanda sul suo profilo Instagram: “È meglio si sappia da me”, ha scritto l’agente e, ormai, ex moglie del nuovo calciatore del Galatasaray.

Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. Dall’Argentina ne erano sicuri da mesi. Dopo il famoso Wandagate di un anno fa, quando la showgirl scoprì il tradimento di suo marito con l’attrice Eugenia La China Suarez, la loro storia d’amore è proseguita. Ma la crisi non si è mai risolta definitivamente. Poi la svolta durante l’estate. Dei messaggi vocali in cui Wanda Nara dava l’annuncio dell’imminente separazione all’ex colf. Audio che hanno fatto il giro del mondo e che Mauro Icardi ha voluto smentire con forza sui social, ma dei quali Wanda non si è mai occupata pubblicamente. Infine l’annuncio sui social. Poco dopo la mezzanotte di venerdì 23 settembre, ecco la storia su Instagram che conferma i rumors di un’estate intera. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo sappiate da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”, ha scritto. Un messaggio chiaro, conciso anche se Icardi non viene mai citato.

Insomma, dopo 9 anni la loro storia d’amore si chiude. Una love story iniziata con lo scandalo del tradimento ai danni di Maxi Lopez (primo marito di Wanda ed ex amico di Icardi) e che adesso, secondo quanto raccontato dai media argentini, vedrebbe la showgirl molto vicina a un cantante.