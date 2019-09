Wanda Nara, le foto sul letto

Wanda Nara Icardi, la moglie del calciatore Mauro Icardi, si scatena come non mai su Instagram, postando foto mozzafiato: è sul letto, coperta solo da lenzuola o asciugamani.

Negli scatti della moglie di Icardi, che è anche il suo agente, si intravedono le forme di Wanda Nara, mentre è in camera da letto: scatti che mettono in risalto il corpo della showgirl.

Icardi ora gioca nuovamente nel Paris Saint Germain, in prestito dall’Inter, e l’attenzione è tutta per Wanda, che in passato ha usato Instagram per pubblicare foto simili che la ritraevano insieme al marito.

Ma questo non era piaciuto ad alcuni tifosi della squadra, che si erano lamentati di una simile esposizione da parte del calciatore argentino sul social.

“Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell’Inter”, avevano scritto in un comunicato Facebook i membri della Curva Nord dell’Inter dopo la pubblicazione sul profilo di Wanda Nara.

“Certi personaggi possano esser lesivi all’interno di un gruppo. Ci auguriamo che anche gli ‘estimatori gratuiti’ di chi non fa il bene dell’Inter comincino ad aprire gli occhi”.

E così Wanda Nara ora “posa da sola”.

