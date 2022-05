Verissimo, l’appello di Lulù Selassié in lacrime a Manuel Bortuzzo

Dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié è stata ospite a Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, raccontando gli ultimi giorni trascorsi con l’ex gieffino prima della rottura. Parlando di Manuel, Lulùha confessato:”Nella sua intervista qui a Verissimo ho visto un po’ di malinconia, rabbia – ha dichiarato Lulù a Verissimo – L’ho visto diverso da com’era insieme a me. Mi ha lasciata con un comunicato, poco prima stavamo discutendo, ma nulla di più. Nei giorni precedenti andava tutto benissimo. Io e lui non abbiamo mai litigato per cose serie, ma per cavolate. Discutevamo per gelosia? Sì per delle foto che ho fatto. Lui è geloso nel giusto, non troppo. Non mi diceva come vestirmi. Non mi sembravano pensieri nati da lui per quanto riguarda quella gelosia. Ci sono state situazioni in cui non c’era vento a favore della nostra relazione da parte di altre persone”.

E continua: “Tra noi a casa non c’erano problemi, nessuno screzio nella convivenza. So che questa decisione non è partita a lui. Invece alla mia famiglia lui piaceva tanto. La sua famiglia? Ho visto cose sui social post in cui certe persone esprimevano giudizi non positivi. Poi li ho visti pochissime volte, ho visto più una persona, meno gli altri familiari e non mi sono sentita a mio agio”.

“Noi gli ultimi giorni stavamo benissimo, ho i messaggi bellissimi che mi scriveva. Non è vero che provava a farmi capire che voleva lasciarmi. Anzi abbiamo festeggiato il nostro mesiversario. Sono ancora innamorata e spero che torni indietro. Facevamo tanti progetti e sognavamo. Entrambi pensavamo di aver trovato l’anima gemella, la persona con cui volevamo stare per sempre.”