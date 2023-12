Valeria Marini, polemiche in aeroporto: “Pretende due facchini per aiutarla”. La replica: “Falso, denuncerò”

Un volo diventato un caso. L’imbarco di Valeria Marini su un aereo Ita è finito al centro delle polemiche dopo la testimonianza condivisa sui social da una passeggera e la dura risposta della soubrette.

“Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto”, ha scritto su Instagram Eugenia Nante, giornalista Rai a bordo dello stesso volo. “Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna”, il commento di Nante, che ha suscitato la dura reazione di Valeria Marini.

“Sono sconvolta, quello che ha scritto questa giornalista, chiaramente in cerca di visibilità e’ totalmente inventato. Ho già parlato con il mio legale Laura Sgro’ che ha letto la notizia riportata dai siti e abbiamo deciso di denunciarla per diffamazione”, ha detto all’Adnkronos, spiegando di essere andata vicino a Palermo per una convention. “Mia madre che aveva adottato una cagnolina tramite una associazione di volontariato che raccoglie i cani abbandonati, sapendo che io ero a Palermo, mi ha chiesto la cortesia di portarle questo Yorkshire abbandonato a Roma”, ha raccontato.

“Così ho chiamato la volontaria e le ho chiesto di portarmi questa cagnolina in aeroporto. Dopo aver preso la cagnolina che era stata messa in un trasportino nuovo, sono arrivata all’aereo e sono partita. Ho aiutato mia madre a fare un bel gesto e ora vengo diffamata?”, ha sottolineato, accusando la giornalista di aver montato una “finta polemica” raccontando una “storia totalmente falsa”. “Farà un esposto anche all’Ordine dei Giornalisti perché quello che ha scritto è una diffamazione inventata che io ho appreso solo ora dai siti dei giornali”, ha detto Marini, sostenendo di avere “tutti i testimoni che possono confermare quanto sto dicendo”.