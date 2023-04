Valentina Ferragni e il messaggio misterioso in aereo: fan incuriositi

Valentina Ferragni è in viaggio. L’influencer ha postato sul proprio profilo Instagram una storia in cui si fa un selfie all’interno di un aereo. I numerosissimi fan della sorella minore di Chiara Ferragni si sono subito posti una domanda: “Starà volando dal suo nuovo amore?”.

Valentina, sotto questo punto di vista, è sempre molto discreta e quindi, anche se ha svelato la sua destinazione, ovvero Los Angeles, non ha spiegato il motivo per cui si trova negli Stati Uniti.

“In amore come va? Ci credi ancora?”, le domandano i follower, che inevitabilmente avevano sperato nel lieto fine con l’ex storico, l’influencer Luca Vezil, con il quale conviveva insieme al cane (oggi in felice sharing) Pablo, bulldog francese.

La risposta è affermativa:”«Assolutamente sì! Ho visto i miei genitori rifarsi una vita dopo la separazione – avevo circa 10 anni – e dopo tanta sofferenza imparare ad amare altre persone e ricostruirsi una vita felice con un altro partner. Non so se esiste l’anima gemella per tutta la vita, forse sì. Quel che so è che scegliersi ogni giorno è l’ingrediente fondamentale. Non bisogna restare con una persona solo perché “ormai ci stai insieme”. Bisogna capire quando davvero si vuole stare con una persona, imparando a lasciare andare quando non si sta più bene”, ha spiegato Valentina Ferragni.

In una delle sue ultime storie Instagram, Valentina Ferragni si scatta un selfie e scrive: “Senza trucco e felice”, aggiungendo l’emoticon che rappresenta un aereo. Dove sarà diretta l’influencer? In molti hanno pensato che fosse in procinto di raggiungere la sua nuova fiamma con cui era stata paparazzata in Messico. Altri, invece, credono che Valentina sia in viaggio semplicemente per lavoro, dato che in questi ultimi mesi, ha sviluppato molti nuovi progetti.