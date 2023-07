Totti e Noemi: famiglie riunite a Hollywood. Con tutti i figli vacanza in California

Francesco Totti e Noemi Bocchi si godono la prima vacanza da grande famiglia allargata. Il 46enne e la compagna sono volati in California con tutti i loro figli. L’ex capitano della Roma ha portato con sé Cristian, 17 anni, Chanel, 16 e Isabel, 7, nati dal matrimonio con Ilary Blasi. La 35enne è partita con Sofia e Tommaso, i due piccoli avuti dall’ex marito Mario Caucci, con cui è stata insieme per 11 anni: i due si sono lasciati nel 2017, ufficialmente nel 2019.

Grande divertimento negli States per lo sportivo e la fidanzata che a Hollywood si immortalano in una bella foto a due e poi con i ragazzi dell’ex giallorosso. E’ un viaggio in cui si cammina tanto. E’ Chanel a raccontarlo nei minimi particolari, tra passeggiate a Beverly Hills e gite eccitanti agli Universal Studios insieme ad altri amici, per visitare il parco tematico con tantissime attrazioni.

Per gli spostamenti più lunghi, oltre a berline super lussuose con tanto di autista, l’allegra combriccola utilizza jet privati, come quello preso per andare a Las Vegas.

Noemi è ormai, per i ragazzi di Francesco, una presenza costante: l’hanno accettata tranquillamente, senza troppi scombussolamenti. Anche Isabel, diventata amica dei pargoli della Bocchi, pare essere assolutamente serena insieme al padre e la donna a cui si è legato.

Mamma Ilary è in Brasile, esattamente a Rio De Janeiro. Al momento non tagga il fidanzato, Bastian Muller. Tutti pensano sia con il tedesco. Totti, da genitore premuroso, trascorre il tempo che il giudice gli assegnato dopo la prima udienza di separazione con i figlioletti.