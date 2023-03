Tish, la cantante di Amici trasformata sui social: “Quanto ha fatto male?”

Tish, cantante ed concorrente dell’edizione di Amici 18, ha postato un video su TikTok in cui si mostra molto cambiata. Ha ripercorso i momenti durante talent commentando: “Quanto ha fatto male? “, seguita da una foto di lei adesso.

Oltre al cambio di capelli, Tish ha perso molto peso e questo dettaglio non passa inosservato. Quella frase e la risposta scritta nella didascalia, “Poco”, con tanto di hashtag #amici18 #tish #amiciufficiale #mariadefilippi, per molti significano che il suo dimagrimento non sia stato propriamente voluto ma che sia il risultato di un trauma, causato probabilmente dai commenti che l’artista ha letto mentre era nel programma.

Qualcuno ha commentato ricordando che durante il serale “aveva preso un po’ di peso e in molti le dicevano che era ingrassata”, altri le hanno scritto di non lasciarsi abbattere dai momenti negativi. Il video ha suscitato molte polemiche e per questo ha raggiunto oltre 340mila le visualizzazioni.