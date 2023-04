Tiktoker romana accusa Chanel Totti di essere stata l’amante del suo ex

Martina De Vivo – tiktoker romana – durante la giornata di ieri, ha postato un Tiktok in cui accusava il suo ex fidanzato di averla tradita con Chanel Totti. La ragazza ha raccontato la sua versione dei fatti, ricevendo tantissimi consensi da parte del pubblico.

La donna sembra non avere prove per sostenere quanto afferma ma promette di fornirle: “Con la bambina che non aveva neanche 2 mesi di vita – racconta – apro il telefono del mio fidanzato, che viveva ancora con me, e vedo la chiamata di Chanel Totti. Scrivo a lei e lei nega. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, gli faccio vedere tutte le prove e lui mi conferma che era vero, ma mi dice pure che mi amava e tutte queste cose qua. Allora lo caccio di casa, ma già lo avevo cacciato quando ho trovato la chiamata”. A quel punto Martina avrebbe scritto ancora a Chanel: “Mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian perché la bambina non ce l’ha lei. Ebbene sì, lei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata, con una figlia a casa, perché il problema non è il suo. Quando si sono cominciati a sentire Cristian stava ancora dentro casa mia. Lei quindi ha fatto l’amante, o almeno a casa mia così si chiama”.

La tiktoker non risparmia la frecciatina ai famosi genitori di Chanel: “Un applauso all’educazione che è stata data a questa bambina, perché ha 15 anni. Il problema principale è stato lui, è vero, perché è lui che ha una figlia, ma a casa mia mi hanno insegnato una cosa, i valori, e per me l’uomo di un’altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere, purtroppo non siamo tutti fortunati. A me mia madre e mio padre mi hanno dato educazione, valori e tantissime altre cose nella vita. Non abbiamo avuto tutti questa fortuna”.