Sylvester Stallone ha cancellato il tatuaggio con il viso della moglie: è crisi? La smentita non convince

Sylvester Stallone e la moglie sono in crisi? Negli Stati Uniti, e non solo, in molti hanno notato un cambiamento nell’attore: sul suo corpo non è più presente il tatuaggio dedicato alla moglie Jennifer Flavin. Al posto dell’immagine del viso della donna tatuata sulla spalla c’è il muso del suo cane Butkus, lo stesso che compare nei film della saga “Rocky”. Il gesto dell’attore è stato da lui stesso esibito senza dare spiegazioni e non è passato inosservato sui social, tanto da alimentarne il gossip: ci sarà una crisi in corso con la moglie?

Sulla vicenda è intervenuta l’addetta stampa di Stallone che ha provato a frenare il gossip: “Il signor Stallone intendeva aggiornare l’immagine del tatuaggio di sua moglie Jennifer, ma i risultati sono stati insoddisfacenti e, sfortunatamente, irrisolvibili”, ha dichiarato Michelle Bega, spiegando quindi che il tattoo cancellato sarebbe frutto di un errore. “Il signor Stallone ama la sua famiglia – ha proseguito Michelle Bega -. La famiglia Stallone sta attualmente girando insieme un reality show che presto debutterà in streaming”.

Una spiegazione che non ha convinto i fan, anche perché a gettare nuova benzina sul fuoco è stata la stessa Jennifer, moglie del divo. Infatti, gli occhi attenti dei follower hanno notato che la moglie di Sylvester Stallone ha smesso di seguire il marito su Instagram. E non solo. Il 10 agosto scorso, sul suo profilo ufficiale, ha condiviso una foto di se stessa insieme alle sue tre figlie accompagnata da una didascalia che ha lasciato dubbi: “Queste ragazze sono la mia priorità. Nient’altro conta. Tutte e quattro per sempre”. E Sylvester?