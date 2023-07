Stefano De Martino invia un messaggio a Belen Rodriguez?

La relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a tenere banco: questa volta è l’ex ballerino di Amici a insospettire i social con uno strano messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Tra le stories, infatti, è apparso un estratto di un video musicale: si tratta di A song for you, brano del 1970 di Leon Russel, cantato a cappella da Justin Timberlake.

Nulla di strano se non fosse per le parole della canzone in questione. “Ti ho trattato in modo scortese, ma tesoro, non vedi, non c’è nessuno più importante di te per me” è uno dei passaggi. E ancora: “Ti amo, dove non c’è spazio o tempo, sei l’amore della mia vita, sei mia amica”.

Pochi giorni fa, invece, era stata Belen Rodriguez a pubblicare sui social il brano Rie Cuando Puedas, Llora Cuando Lo Necesites di El Chojin feat. Luis Eduardo Aute. Che i due si stiano mandando messaggi a distanza attraverso i social?

Non è chiaro, così come non è ancora ufficiale la rottura tra i due in realtà. Di certo c’è che la showgirl argentina ha cancellato tutte le foto del marito dal suo profilo Instagram ed è stata fotografata mentre si scambia tenere effusioni e anche un bacio con un altro uomo, identificato come Elio Lorenzoni (ecco chi è).