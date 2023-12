La bomba di fine anno per gli appassionati di gossip la lancia Belen Rodriguez. Una voce che va avanti da anni e che ora sembra aver trovato definitiva conferma. Stiamo parlando del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dopo le rivelazioni fatte a Domenica In, Belen Rodriguez – rispondendo a un commento su Instagram – ha praticamente ammesso di essere stata tradita dal marito. “Confermo”, ha scritto la showgirl sudamericana a chi le chiedeva se le voci fossero vere.

“Belén continua a dire la tua e zittire tutti! Io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci cosi stron**tta. P.S: poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con Alessia Marcuzzi era vera. Confido in te, baci e buone vacanze”, il commento in questione al quale Belen ha risposto con un lapidario “confermo”. Nel 2020 il sito Dagospia lanciò l’indiscrezione sul presunto flirt (smentito dalle parti) tra De Martino e Marcuzzi, che sarebbe stato alla base della fine del rapporto tra il ballerino e l’argentina.

“Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Perché dopo un mese ho saputo. Però ha fatto finta di niente, perché come ha detto lui, un matrimonio non può finire per un tradimento sciocco. Ci sono i bambini di mezzo”, aveva detto Belen qualche settimana fa nello studio di Mara Venier. “Ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto… con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”.