Stefano Corti si sfoga sui social sulla gestione del piccolo Noa: “Facciamo la notte in bianco”. E scoppia la polemica

Stefano Corti e Bianca Atzei son da poco diventati genitori di Noa Alexander, ma nonostante la gioia, il neo papà non nasconde le difficoltà di questo primo periodo in compagnia del piccolo.

“Amici, punto della situazione. Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”, ha scritto Corti in una storia su Instagram.

Non sono mancati naturalmente commenti di critica da parte di chi ha accusato la Iena di aver sottovalutato il ruolo di genitore e di lamentarsi troppo. Né Corti né Bianca Atzei hanno però risposto alle critiche negative sul loro modo di essere genitori.