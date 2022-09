Sonia Bruganelli: “Io e Bonolis viviamo in case diverse”

Il segreto per stare sempre insieme? Vivere in case separate. Questo almeno il pensiero di Sonia Bruganelli, produttrice televisiva e moglie di Paolo Bonolis. L’opinionista del Grande Fratello Vip cancella così i rumors su una possibile crisi con il popolare conduttore: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, ma in palazzi diversi, comunicanti da una una doppia porta sul terrazzo, è il segreto per restare insieme tutta la vita”, ha dichiarato Bruganelli in un’intervista al Corriere della Sera.

L’opinionista ha anche parlato dei loro figli. Davide, il secondogenito, fa il calciatore e quest’anno giocherà con la Triestina: “Ero molto felice, è una cosa che lui ha sempre desiderato. Poi ho pensato a mio padre, Massimo, ex calciatore e allenatore dei portieri della Lazio. Mi dà molto fastidio quando gli danno del raccomandato”. Silvia invece avrà un ruolo nella sua società di scouting, la Sdl 2005, ma partendo dal basso: “Sta imparando a fare le fotocopie, i numeri di telefono, a scattare le foto da pinzare nelle schede dei candidati – spiega Bruganelli -. Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma”. L’opinionista di Alfonso Signorini ha raccontato anche di Adele, che è nata con un problema cardiaco. Oggi 19enne, la mamma dice di lei: “Sta bene, ha frequentato il liceo fino al terzo anno poi l’ho ritirata durante il Covid per la paura che si ammalasse”.

