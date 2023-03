Sofia Goggia: “Fidanzata? Sono in una relazione, ma non ho ancora capito…”. Parla di Giletti?

Sei fidanzata? “Non ho ancora capito. Sono in una relazione, ma non ho ancora capito”. Così Sofia Goggia ha risposto allo youtuber Denis Tarantello – in arte Sinnaggagghiri (Sinna) – in merito alla sua vita privata finita al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane.

La campionessa azzurra, che secondo diversi rumors avrebbe più di un flirt con Massimo Giletti, ha passato un’intera giornata con lo youtuber vicentino qualche settimana fa. Prima della vittoria della quarta coppa del mondo di discesa. Un’intera giornata trascorsa insieme, dal mattino fino a sera. Passando per pasti, spostamenti e allenamenti.

“Vita privata? Poca. E’ il mio lusso, già svegliarmi nel mio letto e andare dall’edicolante e tanta roba…”. Poi sui tanti fan: “Dai loro mi sento molto amata. All’inizio, quando sono diventata famosa, mi sentivo privata della mia anima. Mi svuotava dentro. Ora ci sguazzo”.

Poi durante il pranzo Sofia ha “svelato” di essere seguita da una psicologa: “Mi segue per migliorare come persona. Che poi penso possa aiutarmi anche nello sport. A volte mi sono dimenticata della persona che sono per pensare solo allo sport. Io vado dalla psichiatra, che è ancora più tabù. Va sdoganato il tabù”.

E sul futuro sportivo? “Penso di fare Milano-Cortina 2026, poi un’altra stagione e basta”. Si guadagna bene con lo sci? “Se vinci sì. In altri sport si guadagna tanto di più, ma non mi posso assolutamente lamentare. Quando non c’è la neve mi ammazzo di palestra, frequento gli amici e le persone del cuore, vado in bici… Il contorno che mi ha dato questo sport è molto ampio…

“A volte ho paura di chiedere troppo al mio corpo, ma quando sei convinto mentalmente vai oltre. Per raggiungere ciò che voglio devo fare così”.