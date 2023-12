Simona Ventura contro Ilary Blasi: “Io non avrei fatto come lei, non ha tutelato i suoi figli”

Simona Ventura contro Ilary Blasi: “Non ha tutelato i suoi figli”

Simona Ventura critica Ilary Blasi per il suo docufilm Unica, in cui racconta i retroscena della separazione da Francesco Totti.

Intervistata da La Repubblica, infatti, la conduttrice parlando dei suoi ex ha tirato in ballo il prodotto Netflix di Ilary Blasi dichiarando: “Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli”.

“Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti (ride). Giovanni idem” ha affermato la presentatrice, tra le protagoniste di Ballando con le Stelle, in merito al rapporto con il futuro marito Giovanni Terzi.

A proposito della sua relazione, poi, Simona Ventura ha dichiarato: “La nostra non è una casa, è una comune. Lui ha due figli, Lodovico e Giulio; io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro. I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza”.