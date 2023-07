Shakira, il nuovo flirt è una star dell’NBA e ha 13 anni in meno di lei

Shakira avrebbe una nuova fiamma. Si tratta di Jimmy Butler, giocatore dei Miami Heat dell’NBA, meglio noto come Jimmy Buckets. Dopo l’addio all’ex marito Gerard Piqué e il presunto flirt con il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, Sharika adesso avrebbe dunque scelto un altro sportivo molto più giovane di lei. Jimmy Bulter infatti ha 13 anni in meno della cantante.

Shakira, 46 anni, secondo una fonte di US Weekly, starebbe frequentando il cestista 33enne: “È felice con lui. 13 anni di differenza? Non le dà fastidio”. Pare che i due siano stati avvistati insieme a cena al Novikov Restaurant and Bar di Londra: “Sono usciti diverse volte, ma la conoscenza è molto recente ed è troppo presto per dire se si tratta di una relazione che durerà nel tempo”.

Recentemente, infatti, la cantante ha condiviso un video in cui la si vede tifare per i Miami Heat durante una partita lo scorso maggio. La sua presenza pare sia stata gradita da parte del cestista, star del basket: sei volte All-Star, 4 volte All-NBA, 5 volte NBA All Defensive Team.