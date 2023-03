Selvaggia Lucarelli pubblica una foto in bikini a 13 anni: haters scatenati

Selvaggia Lucarelli vittima, ancora una volta, dell’odio social. Stavolta a scatenare i soliti leoni da tastiera è stato un tenero ricordo d’infanzia, che la giornalista ha voluto condividere sui social: si tratta di una foto che la ritrae in vacanza quando aveva 13 anni.

“13 anni, costume notevole e mare d’Abruzzo. What else?”, è il commento scelto dalla Lucarelli per accompagnare lo scatto appartenente alla sua adolescenza. Un ricordo del passato che la giornalista ha voluto condividere con chi la segue, che però gli haters sono riusciti a rovinare con una serie di commenti a dir poco beceri. In particolare ha lasciato di stucco la capacità di alcuni utenti di fare addirittura body shaming a una Selvaggia tredicenne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

C’è infatti chi ci ha tenuto a sottolineare che da giovane la Lucarelli aveva un po’ di “pancetta”: a parte che non è vero, ma in ogni caso quale sarebbe la necessità di evidenziarlo sui social? Per fortuna della giornalista in tanti sono intervenuti in sua difesa. “Ma quale pancetta? Ha un fisico stupendo”, “13 anni? Sembri una ventenne, sei stupenda”, scrive un altro in risposta a chi, invece aveva scritto “ces*a eri e ces*a rimani”. L’esposizione sui social, si sa, è croce e delizia e chissà se Selvaggia Lucarelli risponderà agli attacchi ricevuti.