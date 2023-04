Sabrina Ferilli senza trucco sui social, il selfie fa impazzire il web: “Ma come fai essere così bella?”

Sabrina Ferilli senza trucco sui social, il selfie fa impazzire il web

L’attrice Sabrina Ferilli si è mostrata al naturale in una foto postata sui social, che in breve tempo ha ottenuto oltre centomila like e migliaia di commenti.

L’interprete, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’istantanea, che la ritrae al naturale o comunque con un trucco appena accennato.

La foto in breve tempo è diventata virale ottenendo numerosi like e commenti. “Mi puoi dire come cavolo fai ad essere così bella?” scrive una follower.

“Sei stupenda anche al naturale” si legge ancora tra i commenti. “Sei stupenda, nient’altro da dire” scrive qualcun altro.

Diversi anche i commenti dei personaggi noti, che hanno apprezzato la foto dell’attrice 58enne. Tra i vip che hanno commentato l’istantanea, infatti, figurano anche la cantante Arisa, l’attrice Sandra Milo, l’ex Tronista e ora attore Francesco Arca e la conduttrice Monica Leofreddi.