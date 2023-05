Sabrina Ferilli infiamma i social: il post su Instagram con le foto sexy

Sabrina Ferilli si è recentemente mostrata senza filtri e ha mandato in tilt tutto il popolo del web. L’attrice è infatti bellissima anche in questa veste e se ne sono accorti in molti: numerosi sono stati i commenti dei followers che l’hanno riempita di complimenti. Eccola, in tutto il suo fascino.

Ora Sabrina Ferilli ha sorpreso tutti i suoi fan condividendo un nuovo post su Instagram, dove la si vede più sexy che mai. Nel breve video pubblicato l’attrice si mostra più bella che mai, con capelli al vento, lasciando intravedere anche il suo décolleté prorompente.

A commento delle immagini le parole della Ferilli: “Nell’aria”. A Sabrina piace giocare, e anche in questa occasione lo ha fatto con i suoi fan. Un messaggio criptico, che ha suscitato nei fan qualche dubbio sul fatto che ci possa essere qualche importante novità per la giudice di Tu si que vales, dove quest’anno ha vissuto qualche momento di paura ed è stata protagonista di un becero gossip insieme a Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

Il post dell’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 su Instagram ha ovviamente ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei followers, che hanno commentato anche la sua bellezza. La tifosa della Roma è sempre molto attiva sui social, infatti sono numerosi gli scatti riguardanti la sua quotidianità e la sua intensa vita lavorativa. E i suoi numerosi seguaci la supportano in ogni progetto lavorativo e personale.