Rupert Murdoch ha lasciato la sua quarta moglie con una email

“Jerry, mi spiace ma ho deciso di terminare il nostro matrimonio”. Con queste poche parole Rupert Murdoch avrebbe deciso di divorziare dalla sua quarta moglie, Jerry Hall, in una email brutale e inaspettata nel giugno del 2022. La donna – secondo quanto raccontato da Vanity Fair in un articolo a firma Gabriel Sherman – sarebbe rimasta “sconvolta”, “distrutta”, “umiliata”, secondo il racconto degli amici, anche perché “io e Rupert non avevamo mai litigato”. In realtà la email continuava con un altro paio di frasi: “Siamo stati bene insieme, ma ora ho da fare… il mio avvocato di New York ti contatterà immediatamente”. Stop. Fine della storia.

Ma non è l’unico particolare sensazionale del divorzio tra il 92enne Tycoon e la 66enne attrice ed ex supermodella americana, in passato già moglie di Mick Jagger dei Rolling Stones. Oltre alla mail spietata Murdoch chiese a Hall di liberare entro 30 giorni la loro magione di Bel Air, in California, con l’obbligo di mostrare le ricevute di acquisto di qualsiasi cosa l’ex supermodella avesse voluto portare via con sé, sotto l’occhio attento della security della villa.

Eppure, quando ha ricevuto quella email, Hall stava aspettando proprio Murdoch in un’altra loro lussuosa tenuta, nell’inglese Oxfordshire, successivamente rimasta alla donna dopo l’accordo di divorzio tra i due, anche se inizialmente ancora con le telecamere di sicurezza collegate al quartier generale della Fox di Murdoch e infine scollegate da un amico di Mick Jagger.

Poi, quella email fulmine a ciel sereno per Hall. Un’altra richiesta che Murdoch avrebbe fatto all’americana sarebbe stata quella di non rivelare nulla del loro matrimonio agli autori della celebre serie tv “Succession”, probabilmente ispirata alla vita dell’imprenditore e padrone di un impero mediatico che comprende Sky, Fox, Wall Street Journal, Times, Sun, eccetera.