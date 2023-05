Chi è Rosaria Luconi, l’ex moglie di Adriano Panatta

Chi è Rosaria Luconi, l’ex moglie di Adriano Panatta? Adriano Panatta è stato sposato dal 1974 al 2014 con Rosaria Luconi, con cui ha avuto tre figli: Rubina, Niccolò e Alessandro. I due hanno vissuto in Versilia: “Cosa mi ha portato in Versilia? Ovvio, l’amore per Rosaria. Lei conosceva queste zone, ci veniva ogni estate. Cercavamo un posto dove mettere su famiglia: avevamo vissuto a Roma, a Firenze, ma non c’era paragone. E qui ci fermammo”, ha raccontato tempo fa l’ex tennista a Il Tirreno.

I due si sono separati nel 2014, dopo 40 anni insieme. “Non ci sentiamo più”, ha detto Panatta al settimanale Chi. Adriano Panatta durante la sua vita ha avuto numerosi flirt: tra questi quelli con Loredana Bertè, Mita Medici, Serena Grandi e Clarissa Burt. Ai tempi della liason con Serena Grandi, Panatta era già sposato con Rosaria Luconi: “Fu una storia d’amore di due anni, segreta perché lui era sposato. Avevamo il problema dei fotografi, del non farci vedere insieme perché lui aveva appena vinto la Coppa Davis, io ero alle prime armi e non volevo farmi vedere più di tanto anche perché poi c’era Rosaria, sua moglie”, ha raccontato l’attrice nel programma “Vieni da me”

Rosaria Luconi, che dopo il matrimonio con Panatta, aveva preso il cognome di lui, è una scrittrice e organizzatrice di eventi. I suoi tre figli, avuti con il campione di tennis, hanno seguito le orme del padre e praticano tutti e tre lo stesso sport, in particolare Niccolò, che è anche insegnante. Il matrimonio con Adriano è stato lungo, durato circa quarant’anni, ed è finito in seguito ad alcune crisi e al flirt del tennista con la sua attuale moglie, Anna. Adriano e Rosaria sono stati molto innamorati e lui si è trasferito in Versilia per starle accanto.

In un’intervista alla Gazzetta dello sport, Rosaria aveva raccontato del rapporto con l’ex marito: “E’ una continua scoperta, se sono paziente? Chi ha più testa più ne adoperi. A parte le battute rifarei esattamente tutto quello che ho fatto”.