“Eccoci qui con Rosa Chemical che come un gremlins si è sdoppiato e da una sua secrezione è nato Olly“: così Valerio Lundini annuncia, a suo modo, la presenza di Rosa Chemical e di Olly a Radio Rai 2. “Ciao sono la secrezione di Rosa Chemical”, ribatte il cantante.

Poco dopo il conduttore domanda al giovane cantante di Polvere se sia contento di gareggiare contro Rosa, anche lui in studio: “C’è attrazione tra me e lui, attrazione di qualsiasi tipo dal sessuale…“. Al che Lundini interrompe: “Attenzione non facciamo carnevalate in casa mia”. Insomma l’intervista ironica e surreale, che si è tenuta durante il festival va avanti e la confidenza tra i due artisti c’è.

Olly, giovanissimo cantante in gara che, in un freestyle (ovviamente non portato sul palco di Sanremo) si è espresso con le seguenti, e scabrose, parole: “Tu sei una cecca però con un H in più, non ti fot*** la tipa non mi piace l’HIV. Alla tv ti fai tante se*** che beh non ti prendi l’AIDS ti prende l’ADSL”. Insomma, record di porcherie nel giro di poche righe.