Richard Gere sarà di nuovo papà

Richard Gere sarà di nuovo papà: a rivelarlo è il magazine spagnolo Hola!, che aveva già annunciato lo scorso anno l’ultima gravidanza di Alejandra Silva, moglie dell’attore, con cui Gere ha avuto il figlio Alexander.

Poco dopo aver compiuto 70 anni, il divo di Hollywood raggiunge così nuovo incredibile traguardo, a soli nove mesi dalla nascita di Alexander.

Si tratta per Richard Gere del terzo figlio: dalla ex moglie Carey Lowell il divo di Hollywood aveva già avuto Homer, ora 19enne.

La coppia è molto riservata e sulla dolce attesa di Alejandra non si conoscono ulteriori dettagli, ma l’arrivo di un nuovo figlio è sicuramente una notizia bellissima per l’attore di “Ufficiale Gentiluomo”, salito ormai agli onori della cronaca anche in Italia per il suo attivismo in favore dei migranti e per aver ricevuto un riconoscimento da parte della città di Firenze, che ha deciso di premiarlo per il suo impegno civile consegnandogli le chiavi della città.

Ecco che il nuovo bambino arriverà a scaldare nuovamente l’animo della stella del cinema americano e di sua moglie Alejandra, allargando la loro famiglia.

Richard Gere a TPI: “Io su Open Arms ho visto il dolore delle persone a bordo, con me si sono aperte”

Potrebbero interessarti Taylor Mega si mostra da ragazzina: “A 16 anni, quando ancora non ero rifatta” Adele in forma smagliante (grazie a una dieta che attiva i “geni della magrezza”) Le prostitute più anziane di Amsterdam si raccontano a Live non è la D’Urso

Richard Gere: “Mi vergogno di Donald Trump. Tante persone uccise e danneggiate in Siria”