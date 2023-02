“Pippo Baudo sta male”, le lacrime di Balestrieri in tv. Cosa è successo

“Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene”. Con queste parole, Pippo Baudo ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. A contattare Baudo è stato Il Messaggero.

A lanciare l’allarme sul fatto che lo storico conduttore Rai non sta bene, è stato Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, che in un’intervista a ItaliaSì, si è commosso rivelando che “Pippo sta male, credo”. Parole che hanno suscitato grande emozione sia in tv che sul web.

“Tranquilli”, ha detto Baudo, “non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio”.

Il conduttore di 86 anni è andato ieri a pranzo fuori con la sua assistente. Anche la ex moglie Katia Ricciarelli ha commentato l’accaduto: “Non capisco veramente perché succedano certe cose. Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute”.