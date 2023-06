Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il retroscena sulla separazione: “Sta soffrendo, prova ancora sentimenti”

Paolo Bonolis, 62 anni, sta vivendo con grande sofferenza la separazione dall’ormai ex moglie Sonia Bruganelli, 49 anni. Dispiacere acuito da voci circolate in Rete che lo vorrebbero, già da oltre un anno, affettivamente legato a una sua giovane collaboratrice.

Al settimanale Oggi in edicola risulta invece che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia. Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui.

All’apparenza la separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata tutta rose e fiori: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai”, “Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, “Non escludiamo il ritorno”. Eppure, leggendo tra le righe dell’intervista rilasciata a Vanity Fair due settimane fa, già si percepiva che una delle due parti – quella di Paolo Bonolis – avesse subìto l’addio. Ora, a distanza di giorni, ecco arrivare una piccola conferma dalle pagine del settimanale Oggi.

Che la decisione fosse stata presa per un “malessere” covato per lungo tempo da Sonia Bruganelli era evidente. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito”, aveva raccontato il conduttore, svelando che a dare il via alla crisi era stata la moglie. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, aveva confermato l’opinionista del Grande Fratello. E le parole di Dandolo su Oggi confermano il quadro.