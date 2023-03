Paola Caruso risponde agli haters: “Tuo figlio cammina benissimo”

Dopo il racconto in lacrime di Paola Caruso sulle condizioni di salute del figlio a Verissimo, in molti l’hanno attaccata sui social. Lei, ovviamente, ha risposto a tono.

Michele, il figlio di 4 anni, non riesce a camminare e, probabilmente, dovrà farlo con l’aiuto di un tutore per il resto della vita. La causa è una puntura effettuata in Egitto da un medico. “Era sano, era completamente sano. Soffro in una maniera indescrivibile. Lui sta pagando una cosa che ho deciso”, ha detto in lacrime di Paola.

Ma secondo alcuni, la Caruso starebbe ingigantendo la questione per avere spazio in televisione. L’insinuazione della maggior parte degli haters è che nei video e nelle foto sul suo profilo, Michele è in piedi, cammina e corre. “Ha tutti e due i piedini sani e corre gioioso con quel vestitino di carnevale e sono felice per lui. Non credi di stare a gonfiare di molto la situazione?”, scrive qualcuno.

E ancora: “Ci sono bambini costretti a chemioterapia, ciechi, senza arti, su sedie a rotelle… Tuo figlio per fortuna può fare tutto, non esagerate su cose inesistenti”. Paola ha replicato duramente: “Ma quanto ignoranza leggo. Mio figlio cammina con il tutore, Dio Santo le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere”.

E ancora: “Il racconto mi ha molto colpito. Ho dato un’occhiata al profilo di Paola. Io non vedrei tutto nero. Il piedino non credo sia flaccido e immobile per cui anche con il tutore,se così fosse, non riuscirebbe a camminare come invece grazie a Dio il bambino fa. Bisogna sforzarsi di essere positivi”, il messaggio di un utente. E ancora una risposta di Paola Caruso: “Il tutore lo porta da ginocchio fino oltre le dita dei piedi, taci”.

Tuttavia, sono diversi quelli che, al pari di Silvia Toffanin, si sono mostrati solidali con Paola Caruso e speranzosi che il piccolo Michele possa migliorare la sua condizione.