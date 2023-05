Noemi Bocchi a spasso con le figlie di Totti e Ilary ed una felpa provocatoria

Social scatenati contro Noemi Bocchi, la 34enne nuova compagna di Totti. Non è tanto il fatto che sia stata immortalata dai paparazzi con le piccole Sofia e Isabel (11 e 7 anni), ma che abbia avuto l’ardire di sfoggiare la felpa nera con sopra stampato in giallo il codice fiscale del Pupone. Uno schiaffo a Ilary e alla sua presunta cupidigia con cui per molti seguaci dell’ex calciatore «sta cercando di spennarlo».

Ma torniamo all’immagine. Il kit da apprendista influencer c’è tutto: a partire dal vezzoso bulldog (genere Matilda Ferragnez) che proprio Totti ha regalato a Noemi. Borsa firmatissima, sopracciglia con trucco permanente, colpi di sole platino. La compagna del Capitano porta al guinzaglio il simpatico Simba e intanto gestisce cerca di gestire anche l’argento vivo delle due ragazzine.

La felpa prodotta dal brand «In case you didn’t know who I am» («Nel caso non sapessi chi fossi») già molto richiesta di suo, ora va letteralmente a ruba. Segno che la nuova influencer porta già a casa qualche risultato.