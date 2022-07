Nessuna crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A confermare l’idillio tra i due è bastata una foto di lei al tramonto, in contro luce, mentre accenna un sorriso sull’isola di Albarella, in Veneto. In vacanza con il figlio Santiago, la figlia di lei Luna Marì Spinalbanese e con tutta la famiglia Rodriguez, il presentatore del Team Summer Hits ha smentito le voci che si rincorrevano su una presunta nuova rottura pubblicando una foto dell’argentina nelle storie di Instagram. I gossip erano stati alimentati dal lungo silenzio sui social della coppia.

L’ex ballerino avrebbe raggiunto nel weekend i genitori di Belen, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, la sorella Cecilia Rodriguez e il cognato Ignazio Moser per una rilassante vacanza all’insegna dell’amore ritrovato sull’isola in provincia di Rovigo. Tra passeggiate nella natura, partite a tennis, bagni in piscina e foto al tramonto.