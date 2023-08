Miriam Leone, le prime foto del pancione. Fan in estasi: “Stupenda”

Miriam Leone, dopo aver annunciato di recente di essere incinta attraverso una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, nel giorno di Ferragosto ha mostrato per la prima volta il pancino sui social. L’attrice ha postato sul suo profilo Instagram due foto tenere e romantiche, in cui la si vede in riva al mare, al tramonto, con la protuberanza in bella mostra. Le immagini, in una manciata di minuti, sono state commentatissime dai fan che si sono fatti vivi a migliaia. “Stupenda”, hanno chiosato in moltissimi. Tanti coloro che non erano al corrente della dolce attesa della siciliana, rimanendo piacevolmente sorpresi nel sapere che tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

In pochi minuti le foto di Ferragosto della Leone conquistano oltre 150mila like e i fan si sbizzarriscono nei commenti. C’è chi omaggia l’attrice sicialiana, con un “sei accussì favolosa”, chi vuole darle consigli su come vivere questo momento (queste persone non mancano mai) e chi rimane senza parole di fronte alla dolcezza degli scatti. “Il pancino delle meraviglie”, e ancora “Un sole tramonta e uno sorge, sei tu”.

Miriam Leone e Paolo Carullo, che si sono giurati amore eterno nella loro Sicilia nel settembre del 2021, diventeranno genitori a dicembre del loro primo bambino, o bambina. Si perché il sesso del nascituro ancora non si sa.