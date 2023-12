Miriam Leone è diventata mamma: “È nato Orlando”

Miriam Leone è diventata mamma. L’attrice ha annunciato la nascita del primo figlio, avuto con il marito Paolo Carullo. Il bambino è nato il 29 dicembre, ma solo oggi la neomamma ha condiviso la notizia con i follower attraverso un post pubblicato su Instagram. Nella foto social si vede la manina del piccolo: “È nato il nostro bambino Orlando Leone Carullo…Amore infinito… Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… Siamo felicissimi”, si legge nel post.

Un bel regalo di fine anno per la coppia, travolta dai messaggi di auguri dei fan. Mamma e papà hanno deciso di dare al piccolo entrambi i loro cognomi, con precedenza a quello di Miriam. I due si erano sposati a settembre 2021 a Scicli, in Sicilia, la regione d’origine dell’attrice, dopo due anni di fidanzamento. Carullo è un imprenditore appassionato di musica. È originario di Caltagirone, ha studiato a Milano dove si è laureato in Economia e Finanza e lavora come operatore del mondo finanziario: è Associate Partner, a capo dello sviluppo del business, presso la società Aliante Partner.