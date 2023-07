Michelle Hunziker, gaffe in chiesa alle nozze di Santo Versace: “Mi ha salvato Ambra Angiolini”

Michelle Hunziker, insieme a tanti altri vip, nelle scorse ore ha partecipato al matrimonio tra Santo Versace (fratello di Gianni) e Francesca De Stefano che si sono sposati in una chiesa al centro di Roma. La conduttrice svizzera ha poi pubblicato alcuni scatti su Instagram dove ha stupito tutti i follower per l’insolita scelta dell’abito che era nero. Colore che, di solito, a una festa di nozze è da evitare assolutamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker ha pubblicato anche alcune storie in cui ha raccontato la giornata del matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. La conduttrice ha passato la giornata insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e anche a tanti amici vip come, ad esempio, Ambra Angiolini. Quindi l’aneddoto capitato in chiesa. La conduttrice ha infatti pubblicato un selfie con Ambra Angiolini a cui ha scritto: “Io che presa dall’emozione avrei voluto applaudire in chiesa… per fortuna c’eri tu amica mia”, aggiungendo l’emoticon con le lacrime dalle risate.

Al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, oltre a Michelle Hunziker e ad Ambra Angiolini, c’erano molti volti noti, tra cui: Eleonora Daniele, Alba Parietti, Mariagrazia Cucinotta.