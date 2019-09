Michelle Hunziker e Caterina Balivo: il look più apprezzato

Quest’anno in occasione di una delle ultime serate della “Milano Fashion Week” le star della tv italiana hanno sfoggiato i propri abiti migliori sul “tappeto verde” del Green Fashion Award 2019: tra queste anche Caterina Balivo e Michelle Hunziker, che hanno sfoggiato un look mozzafiato.

Da Giulia Blasi a Katia Smutniak, passando per Sofia Loren, le star del grande e piccolo schermo hanno partecipato all’evento esclusivo della settimana della moda, organizzato in nome dell’ecologia.

La cerimonia che celebra le buone pratiche ecologiche nel campo della moda, e in quest’occasione lo stilista Valentino Garavani ha ricevuto il prestigioso Legacy Award, scelto come vincitore dal direttore creativo e co-fondatore di Eco-Age Livia Firth, e dal presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa.

Al prestigioso evento anche Michelle Hunziker e Caterina Balivo, che si sono sfidate a suon di scollature.

La presentatrice svizzera indossa un abito rosso da favola, firmato Giovanni Grillotti e realizzato apposta per lei dalla maison Trussardi.

Caterina Balivo invece ha optato per un outfit blu: il suo vestito è stato creato da ProgettoQuid e realizzato presso l’impresa sociale Quid a Verona.

Ma la presentatrice di “Vieni da me” con il suo look originale e stravagante ha sbaragliato la concorrenza e fatto passare in secondo piano persino la bella showgirl di origini svizzere.

Con il suo blu e lo stile impeccabile è riuscita a far passare in secondo piano il rosso della Hunziker e la sua acconciatura un po’ troppo “naturale”.

