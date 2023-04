Melissa Satta e Matteo Berrettini: arriva la prima foto social della coppia

Melissa Satta e Matteo Berrettini si mostrano insieme sui per la prima volta dall’inizio della loro relazione, finita al centro delle polemiche per via dei deludenti risultati sportivi rimediati dal tennista nell’ultimo periodo.

A postare l’immagine sul suo profilo Instagram è stata l’ex velina: la foto, poi, è stata ripostata tra le stories dello sportivo che ha commentato con un semplice “ciao”.

Un modo, forse, per rispondere alle critiche piovute addosso al tennista. Accuse alle quali Berrettini aveva replicato in più di un’occasione ammettendo di essere in un periodo complicato della sua carriera, ma sottolineando anche che la sua relazione con l’ex velina non c’entra niente.

Gossip / Melissa Satta a Miami con Berrettini, il bollente bikini infiamma i social: “Ecco perché Matteo non vince più” Gossip / Matteo Berrettini attaccato per la sua relazione con Melissa Satta: “Non è una colpa se ci siamo trovati”

“Si può gettare odio in maniera troppo facile. Eppure allo specchio vedo un ragazzo che vive con tranquillità: sono educato, non ho mai insultato nessuno, mai una parola fuori posto in nessun commento” aveva dichiarato in un’intervista il tennista.

“Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale – aveva aggiunto Berrettini a proposito di Melissa Satta – E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti”.