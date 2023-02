È amore tra Matilda De Angelis e il cantante dei Santi Francesi: l’uscita pubblica

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis, frontman dei Santi Francesi, sono finalmente usciti allo scoperto. E per farlo hanno sceltola première della serie La legge Poët in arrivo su Netflix il 15 febbraio.

De Angelis e De Santis hanno ufficializzato la loro relazione sfilando insieme sul red carpet, ieri sera 13 febbraio, a Torino. La serie, di cui Matilda De Angelis è la protagonista, racconta la storia della prima avvocata d’Italia.

La storia tra l’attrice e il cantante è nata da poco, ma sembra essere già abbastanza forte da essere resa “ufficiale” agli occhi del grande pubblico.

I due, come riporta Repubblica, si sono visti per la prima volta alla finale di X Factor 2023, dove pare che l’attrice fosse voluta andare proprio per conoscere i Santi Francesi, di cui era diventata fan vedendo il talent su Sky. È proprio in quell’occasione che Cupido avrebbe fulminato i due.